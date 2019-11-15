Генсек ОБСЕ отметил "реальный прогресс в установлении мира" в Украине

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Смена власти в Украине позволила достичь реального прогресса в установлении мира, однако до окончательного урегулирования кризиса еще далеко, считает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) Томас Гремингер. Такое мнение он высказал в интервью газете Le Monde, передает УНН.

“Такой поворот событий стал возможен лишь после смены президента в Украине, — сказал он, комментируя разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе. — Мы наблюдаем реальный прогресс касательно соблюдения перемирия”. Генсек ОБСЕ также назвал символичным восстановление моста в Станице Луганской — единственного официального пункта пропуска между Украиной и Луганской народной республикой.

Вместе с тем Гремингер призвал не переоценивать достигнутый прогресс и подчеркнул, что это лишь один из этапов урегулирования. “Вслед за тремя пилотными зонами предстоит демилитаризовать всю линию соприкосновения длиной 450 км. И остаются не проясненные моменты: нужно согласовать, что будет представлять собой „особый статус“ Донбасса”, — указал он. По его словам, нужно уточнить вопрос степени децентрализации, а также условия проведения выборов на территории так называемых “Донецкой и Луганской народных республик”.

“Для этого необходимо прямое политическое управление, которое возможно в ходе саммита в так называемом нормандском формате, который объединяет Россию, Украину, Францию и ФРГ, — заявил Гремингер. — Мы надеемся, что он (саммит) состоится в ближайшие три-четыре недели”.

Генсек также заявил, что его организация не имеет рычагов давления на стороны, однако может предоставить площадку для переговоров. “Мы не забываем про Крым, — сказал он, отвечая на заданный французским изданием вопрос о том, не потеряется ли вопрос принадлежности Крыма на фоне успехов в Донбассе. — Говоря об этом конфликте, мы всегда обсуждаем кризис в Украине и вокруг нее”.

Как писал УНН ранее, ОБСЕ подтвердила разведения сил в Петровском.