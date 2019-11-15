Вятрович отреагировал на обжалование его депутатства в суде

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Зарегистрированный вчера, 14 ноября, народным депутатом Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, отреагировал на обжалование в суде решение ЦИК об избрании его нардепом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Еще больше усилий "Слуг народа" против Вьятровича. Теперь меня не хотят допустить в парламент через суд. Вот тебе и сила "Слуг": монобольшинство, 240 с лишним депутатов, законы одним махом ... Ждите, скоро буду! Украинизация - это не страшно", - написал Вятрович.

Напомним, избрание кандидата от партии "Европейская солидарность" Владимира Вятровича народным депутатом обжаловали в суде.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссии 14 ноября во время заседания признала избранным и зарегистрировала народного депутата Владимира Вятровича.

12 ноября Верховная Рада своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко из фракции "ЕС" в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий. После этого ЦИК отменила регистрацию кандидата в нардепы от партии "ЕС" Натальи Бойко в связи с представлением в ЦИК ее заявления об отказе баллотироваться. Следующим на регистрации был Владимир Вятрович.

Также Бойко объяснила, почему уступила мандат Вятровичу.