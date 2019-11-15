Шифф обвинил Трампа в “запугивании” бывшего посла в Украине

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф предположил, что сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter о бывшем после США в Украине Мари Йованович во время пятничных слушаний по делу об импичменте является запугиванием свидетелей. Об этом он заявил во время слушаний, передает УНН со ссылкой на The Hill.

“Когда мы сидим здесь на даче показаний, президент нападает на вас в Twitter”, - обратился Шифф к Йованович, зачитывая вслух сообщение Трампа.

“Посол, вы проявили мужество выступить сегодня и дать показания, несмотря на то, что Белый дом и Госдепартамент призывали вас этого не делать, несмотря на то, что, как вы ранее свидетельствовали, президент в протоколе этого разговора (телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским — ред.) косвенно угрожал вам, а сейчас президент в реальном времени нападает на вас” — продолжил Шифф.

“Какое, по вашему мнению, влияние это оказывает на готовность других свидетелей выступить и разоблачить противоправные действия?” — спросил он.

Когда Йованович назвала это “очень пугающим”, Шифф ответил: “это было рассчитано так, чтоб это было пугающим, не так ли?”. Йованович сказала, что не может говорить о его намерениях, но что запугивание было “эффектом”.

“Я хочу, чтобы вы знали, посол, что некоторые из нас очень, очень серьезно относятся к запугиванию свидетелей”, — ответил Шифф.

Напомним, сегодня в Конгрессе проходят слушания по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу, показания начала давать бывший посол США в Украине Мари Йованович.

Как сообщал УНН, в то время, как дипломат давала показания, президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что, в какую бы страну ни отправилась Йованович, все “становилось плохо”.