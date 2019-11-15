Зеленский подписал закон об автокреслах для детей

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" № 224-ІХ, который парламент принял 29 октября 2019 года, передает УНН.

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

На органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.

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Действующим законодательством не было предусмотрено нормы, которая устанавливала бы ответственность за нарушение правил перевозки детей. Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, перевозящих детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Справка. В подпунктах "б-г" пункта 21.11 Правил дорожного движения определено, что запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток.