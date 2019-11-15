Российский прокурор представил обвинения фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российский прокурор Игорь Колликов объявил обвинения фигурантам второго Бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” во время заседания Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону. Как сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии, заседание состоялось в открытом режиме, в зал суда смогли попасть около 40 человек, в том числе и представители консульства Украины в Ростове-на-Дону, информирует УНН.

“Прокурор объявил обвинения всем фигурантов. Сам обвинительное заключение состоит из около полутора тысяч страниц, однако прокурор уложился в 5 минут, чтобы объяснить суть обвинения”, — рассказал изданию адвокат Назим Шеихмамбетов.

По его словам, судья Ризван Зубаиров неоднократно перебивал обвиняемых, когда они “стали выражать свое отношение к обвинению”.

“И во время речи Сервера Мустафаева судья продолжил перебивать. Мустафаев заявил ему отвод. На этом заседание было закончено. Суд принял решение на следующем заседании продолжить заслушивать отношение наших подзащитных к обвинению. В сегодняшнем заседании свое отношение к обвинению успели выразить Марлен Асанов, Сервер Мустафаев, Сервер Зекирьяев, Мэмет Билялов”, — рассказал адвокат.

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Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе Бахчисарайское “дело Хизб ут-Тахрир” 15 ноября.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном нею Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилов. Обвинения против них привлекли к Бахчисарайской “дела Хизб ут-Тахрир”.

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