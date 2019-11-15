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Дело чиновницы ОП: Кондзелю отправили под домашний арест

Дело чиновницы ОП: Кондзелю отправили под домашний арест

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору департамента Офиса Президента Светлане Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста, передает корреспондент УНН.

Так, Антикоррупционный суд применил к Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца с возложением обязанностей.

Напомним, САП просит для Кондзеле арест с залогом в размере 7,68 млн грн.

Также, экс-заместителю министра культуры Виктории Лисничей избрана мера пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток с возможностью залога в размере 576 тыс. 300 гривен.

Кроме того, суд взял под стражу Николая Пасальский, который был соисполнителем по делу о взятке за возможность устроиться на должность в правление “Нафтогаза”.

Как сообщал УНН, руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместителю министра культуры Украины и их соисполнителю сообщено о подозрении.

Напомним, чиновника из Офиса Президента Украины сотрудники НАБУ задержали на взятке в сумме 150 тысяч долларов.

Источник: УНН
Теги: суд, взятка, Украина, аресты, Офис президента Украины
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