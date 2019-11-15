Йованович назвала запугиванием твиты Трампа во время слушаний в Конгрессе

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Экс-посол США в Украине Мари Йованович назвала запугиванием твиты, которые размещал американский президент Дональд Трамп в то время, как она давала показания в ходе открытых слушаний в Палате представителей американского Конгресса по делу о его возможном импичменте. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

“Я не могу говорить о том, что пытается сделать президент (Трамп), но я думаю, что эффект заключается в запугивании”, — сказала в ответ на вопрос журналистов, как он оценивает эти твиты.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп раскритиковал работу освобожденной им в мае 2019 года с должности посла в Украине Мари Йованович, которая в это же время давала показания в Конгрессе.

“Повсюду, куда приходила Мари Йованович, ситуация ухудшалась. Она начала (работая в качестве посла — ред) в Сомали, и как это пошло? Далее быстро направилась в Украину, где новый президент (Владимир Зеленский — ред) негативно высказался о ней в моем втором телефонном разговоре с ним. Абсолютное право президента США назначать послов”, — написал Трамп в твиттере.

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Ранее Председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф во время слушаний заявил, что твиты Трампа в Twitter по Йованович во время слушаний по делу об импичменте — являются запугиванием свидетелей.

“Когда мы сидим здесь — свидетельствуем, Президент нападает на вас в Twitter”, — обратился тогда Шифф к Йованович.

В прошлом месяце на закрытых слушаниях Мари Йованович утверждала, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на Государственный департамент, чтобы ее уволили. Йованович утверждала, что ее “внезапно” отозвали в мае и сообщили, что президент потерял к ней доверие. Дипломат отметила, что про “согласованную кампанию” против нее она узнала от чиновников. По их словам, кампания, во время которой Трамп оказывал давление на чиновников, продолжалась почти год.

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Напомним, сегодня в Конгрессе проходят слушания по делу об импичменте президент США Дональда Трампа, свидетельство начала давать бывший посол США в Украине Мари Йованович.

Как сообщал УНН, в то время, как дипломат давала показания, президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что, в которую страну не отправилась Йованович, все “становилось плохо”.