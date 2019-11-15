МВД объявило в розыск скандального экс-нардепа Святаша

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министерство внутренних дел Украины объявило во всеукраинский розыск бывшего депутата Украины Дмитрия Святаша. О этом говорится на сайте правоохранительного ведомства, передает УНН.

Отмечается, что Святаш скрывается от органов предварительного расследования с 8 ноября 2019 года, а город где он исчез — Харьков.

Добавляется, что к бывшему нардепу не применялась никакая мера пресечения.

Обвиняется он в ст.366-1 ч.1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации).

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Ранее УНН со ссылкой на правоохранительные материалы писала, что компания, которая принадлежит матери бывшего народного депутата Дмитрия Святаша, переоборудовали запрещенные в Украине российские автобусы “ПАЗ” и продавала их бюджетным учреждениям под видом украинских — “Мрия”.