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МВД объявило в розыск скандального экс-нардепа Святаша

МВД объявило в розыск скандального экс-нардепа Святаша

Дмитрий Святаш

фотогалерея

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министерство внутренних дел Украины объявило во всеукраинский розыск бывшего депутата Украины Дмитрия Святаша. О этом говорится на сайте правоохранительного ведомства, передает УНН.

Отмечается, что Святаш скрывается от органов предварительного расследования с 8 ноября 2019 года, а город где он исчез — Харьков.

Добавляется, что к бывшему нардепу не применялась никакая мера пресечения.

Обвиняется он в ст.366-1 ч.1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации).

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Ранее УНН со ссылкой на правоохранительные материалы писала, что компания, которая принадлежит матери бывшего народного депутата Дмитрия Святаша, переоборудовали запрещенные в Украине российские автобусы “ПАЗ” и продавала их бюджетным учреждениям под видом украинских — “Мрия”.

Источник: УНН
Теги: МВД, розыск, Дмитрий Святаш
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