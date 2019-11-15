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В Кабмине перевели ряд бюрократических процедур в цифровой формат

В Кабмине перевели ряд бюрократических процедур в цифровой формат

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правительство Украины реализовала ряд мер для "оцифровки" бюрократических процедур и обращения документации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Он-лайн можно будет также восстановить утраченные или похищенные удостоверения водителя с помощью он-лайн процедуры. Уже вскоре их можно будет заказать через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг. Новые правила пока касаются удостоверений нового образца, выданные после 1 января 2013 года”, — говорится в сообщении.

В частности, Кабинет министров одобрил проект закона, который упростит получение бесплатной адвокатской помощи для малообеспеченных граждан. Отмечается, что за ней можно будет обращаться без справки о доходах. “Получение этой справки занимает много времени и требует от людей больших усилий. Проект закона будет вскоре передан в Верховную Раду”, — добавили в сообщении.

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Отмечается, что компенсацию почтовых расходов в судебных делах для малообеспеченных ввел своим решением Кабинет Министров Украины. “Оно позволяет адвокатам возмещение почтовых расходов в делах, где они оказывают бесплатную юридическую помощь малообеспеченным и социально незащищенным группам населения. В частности, государство будет возмещать расходы на отправку заказных писем в апелляционных производствах, которые ранее оплачивали сами граждане. Это улучшит качество оказания помощи людям, которые не могут ее оплатить”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, Раде предложили изменить механизм по обработке персональных данных.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, технологии, документы
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