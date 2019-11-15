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В Белом доме заявили, что Трамп не запугивал Йованович, а высказывал свое мнение

В Белом доме заявили, что Трамп не запугивал Йованович, а высказывал свое мнение

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщениями в Twitter в пятницу не ставил целью запугать выступающую в Конгрессе экс-посла в Украине Мари Йованович, а лишь высказывал свое мнение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, передает УНН.

Глава американской администрации критически высказался о работе дипломата. Йованович дает сегодня показания в Спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса в рамках расследования дела об импичменте Трампа.

“Сообщение не были запугиванием, это просто мнение президента, — отметила Гришэм. — Это не суд, а полностью незаконный политический процесс против президента. Это настоящий позор”.

Напомним, сегодня в Конгрессе прошли слушания по делу об импичменте президенту США Дональда Трампа, показания начала давать бывший посол США в Украине Мари Йованович.

Как сообщал УНН, в то время, как дипломат давала показания, президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что, в какую бы страну ни отправилась Йованович, все “становилось плохо”. Как и председатель Комитета по разведке Адам Шифф, так и сама Йованович, заявили, что Трамп таким образом пытается давить и запугивать свидетелей по этому делу.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Мари Йованович, Дональд Трамп
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