Взрывы в Балаклее: Министр обороны поручил Генштабу провести оперативное расследование

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр обороны Украины Адрей Загороднюк выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих в результате чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории Центральной артиллерийской базы в Балаклее, что в Харьковской области, и поручил Генеральному штабу провести оперативное расследование обстоятельств, приведших к ЧП в Балаклее. Об этом Загороднюк написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Как уже знают многие читатели, из-за происшествий на территории Центральной артиллерийской базы погибли двое военных саперов. Еще четверо военнослужащих-саперов получили ранения различной степени тяжести, их доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь. Со своей стороны, хочу выразить искренние соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям погибших. Вместе с вами я тяжело переживаю эти потери. Генеральный штаб ВС Украины уже проводит оперативное служебное расследование трагедии”, — написал министр обороны.

Напомним, военная прокуратура Харьковского гарнизона открыла уголовное производство по факту взрывов на военном арсенале в Балаклее.

Отметим, ранее местные СМИ сообщали о том, что в Балаклее Харьковской области прогремели несколько взрывов неподалеку полигона, было видно густой дым. По состоянию на вечер 15 ноября количество раненых военнослужащих возросло до 5.