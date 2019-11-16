Милованов назвал условия для выдачи кредитов на покупку земли под 3-5% годовых

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что кредиты на покупку земли под 3-5% будут доступны для тех, кто будет работать на земле. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

“Я сегодня написал, что кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых в гривне, то есть это ниже, чем инфляция. Для кого? Только для тех, кто будет покупать мало земли. Не для среднего, не для крупного бизнеса. А только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся, что не будет коррупции? По той же базе данных, которую мы сделаем, где мы будем знать где и что выращивается, и кто является конечным собственником”, — сказал министр.

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Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в Украине будет возможно продать за год не более 5% земли.

Напомним, 13 ноября, Верховная Рада Украины приняла закон о рынке земли в первом чтении.

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