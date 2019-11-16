США расширили санкции против Кубы

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских организаций, принадлежащих вооруженным силам островного государства. Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео, передает УНН.

“Сегодня (в пятницу) я объявляю о решении обновить черный список по Кубе. Пять организаций, принадлежащих кубинским военным, внесенные в перечень юридических лиц, с которыми прямые финансовые операции, как правило, запрещены”, — отметил шеф американской дипломатии.

Решение главы американского внешнеполитического ведомства вступает в силу с 19 ноября.

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Помпео напомнил, что 16 ноября Куба празднует 500-летие Гаваны.

“Когда-то Гавана была одним из самых динамичных и преуспевающих городов Северной и Южной Америки. Эта годовщина стала не праздником, а печальным напоминанием о том, как революция продолжает обманывать ожидания народа, захватывая кубинскую экономику, а не реформируя ее, чтобы реализовать экономический потенциал Кубы, и насильно умалчивая голос кубинцев, которые продолжают борьбу за свободу”, — сказал Помпео.

Он отметил, что США “по-прежнему остаются сторонниками того, чтобы американские фонды непосредственно не поддерживали аппарат государственной безопасности Кубы”.

Напомним, ранее Соединенные Штаты расширили список санкций в отношении Венесуэлы, включив в него пять представителей власти высокого ранга.