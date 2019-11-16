Белый дом: на слушаниях по импичменту в Конгрессе не было доказательств вины Трампа

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Слушания в Спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте президента, завершившиеся в пятницу, не выявили доказательств вины Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, передает УНН.

“Вторые открытые слушания спикера (Палаты представителей Нэнси) Пелоси и конгрессмена (председателя спецкомитета Адама) Шиффа по импичменту были столь же бесполезными и непоследовательными, как и первые. Никаких доказательств каких-либо нарушений со стороны президента представлено не было. На самом деле (бывшая) посол (США в Украине Мари) Йованович под присягой дала показания, что не знала ни о какой преступной деятельности, к которой причастен президент Трамп”, — отметила пресс-секретарь.

“Трудно представить себе более бездарную трату времени, чем сегодняшние слушания, и все же, к сожалению, мы ожидаем от демократов Палаты представителей еще большие проявления того же тенденциозного политического театра на следующей неделе”, — заключила Гришэм.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе прошли первые публичные слушания в рамках расследования дела об импичменте. Для дачи показаний были вызваны временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

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Напомним, сегодня в Конгрессе прошли слушания по делу об импичменте президенту США Дональда Трампа, показания начала давать бывшая посол США в Украине Мари Йованович. Одновременно с началом выступления Йованович Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 21 апреля.

Как сообщал УНН, в то время, как дипломат давала показания, президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что, в какую бы страну ни отправилась Йованович, все “становилось плохо”. Как и председатель Комитета по разведке Адам Шифф, так и сама Йованович, заявили, что Трамп таким образом пытается давить и запугивать свидетелей по этому делу. В Белом доме ответили на это тем, что Трамп не запугивал Йованович, а высказывал свое мнение.