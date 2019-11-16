Кабмин выделил более 150 млн грн для 350 детей-сирот и семей участников боевых действий

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кабинет министров Украины до конца 2019 года направит более 150 млн грн на жилье для 350 детей-сирот и семей участников боевых действий на Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Правительство выделило 125,8 млн грн, чтобы обеспечить жильем до конца текущего года почти 350 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобрести помещение для одного детского дома семейного типа. Это стало возможным за счет пересмотра эффективности ряда программ с целью фокусировки на поддержке тех, кто в этом больше всего нуждается”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кабмин также выделил 27 млн грн, которые будут направлены на обеспечение жильем 25 семей лиц, погибших или получивших инвалидность I-II группы во время боевых действий АТО/ООС.

“Ежегодную разовую денежную помощь получат 819 участников боевых действий ООС — на это Правительство выделило 1,1 млн грн в 2019 году”, — резюмировали в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство назначило Елену Шуляк своей представительницей в ВР

Отмечается, что в следующем году Кабмин увеличит денежную помощь в поддержку детям-сиротам и пенсионерам.

“С января 2020 году вырастет государственная поддержка для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и с 1 июля 2020 — помощь для малообеспеченных семей. В частности, для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, помощь будет увеличена с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей с инвалидностью с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. Кроме того, по решению Правительства в таких социальных выплат вводится принцип “деньги ходят за ребенком”, — написали в пресс-центре.

В частности, с 1 июля 2020 Кабмин “повысил пособия на детей из малообеспеченных семей с 85 до 130% от прожиточного минимума, то есть почти 6000 грн на каждого ребенка. Это станет возможным благодаря унификации оказания помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кабмине перевели ряд бюрократических процедур в цифровой формат

“На следующий год повышен и государственную поддержку наиболее уязвимых категорий пенсионеров, нуждающихся в постороннем уходе, в том числе предоставление им государственной помощи на уход в размере 40% от прожиточного минимума (в среднем 672 грн ежемесячно)”, — добавили в сообщении.

Отмечается, что Кабинет министров принял решение, которое позволит уже в 2020 году выплатить дополнительно по 21 тысяч гривен для более 74 тысяч молодых учителей (стаж до 10 лет). “Кроме того, правительство приостановило действие постановления, которая должна следствием освобождения более 44 тысяч педагогов. В то же время, Премьер-министр поручил ряду министерств в 15 апреля 2020 года разработать проекты изменений в законы, которые установят новую, справедливую систему оплаты труда для педагогических работников”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство проголосовало за безвизовые с Маршалловы острова — Дубилет

Напомним, в правительстве пообещали принять за месяц 20 постановлений по финансированию медпомощи.