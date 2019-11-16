Дипломат США утверждает, что Трамп интересовался расследованием дела Байдена в Украине

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс считает, что американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре интересовался началом расследования в Украине в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом дипломат заявил в пятницу на закрытой встрече с американскими конгрессменами в рамках рассмотрения дела по импичменту президента США, передает УНН со ссылкой на текст выступления Холмса, который опубликовал телеканал CNN.

Дипломат подтвердил утверждение временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который является его начальником, касательного указанного телефонного разговора. Согласно изложенной Холмсом версии, 26 июля он находился в ресторане в Киеве вместе с постпредом США при ЕС Гордоном Сондлендом, а также двумя коллегами. Сондленд тогда якобы говорил по телефону с Трампом, а Холмс слышал некоторые реплики.

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Холмс утверждает, что президент США спрашивал у Сондленда, намерен ли президент Украины начать расследование по делу Байдена. Постпред США при ЕС якобы заверил хозяина Белого дома, что украинский лидер готов выполнить любые требования Вашингтона. По словам Холмса, после завершения данного телефонного разговора он спросил Сондленда, как Трамп относится к Украине. Сондленд якобы ответил, что Трампа интересует только расследование по делу Байдена, а судьба Украины абсолютно не волнует.

Холмс сразу же после описанных событий сообщил о происшествии свое руководство.

В свою очередь, Трампа в среду попросили прокомментировать утверждение Тейлора относительно указанного разговора. “Я ничего об этом не знаю. В первый раз об этом слышу”, — сказал американский лидер.

Политик также напомнил о более ранних заявлениях Сондленда.

“Он отмечал, что говорил со мной очень недолго, а я сказал: “Никаких обменов (между Вашингтоном и Киевом) ни при каких обстоятельствах”. “И это правда, — добавил Трамп. — О другом я ничего не слышал”.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе прошли первые публичные слушания в рамках расследования дела об импичменте. Для дачи показаний были вызваны временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

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Напомним, сегодня в Конгрессе прошли слушания по делу об импичменте президенту США Дональда Трампа, показания начала давать бывший посол США в Украине Мари Йованович. Одновременно с началом выступления Йованович Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 21 апреля.

Как сообщал УНН, в то время, как дипломат давала показания, президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что, в какую бы страну ни отправилась Йованович, все “становилось плохо”. Как и председатель Комитета по разведке Адам Шифф, так и сама Йованович, заявили, что Трамп таким образом пытается давить и запугивать свидетелей по этому делу. В Белом доме ответили на это тем, что Трамп не запугивал Йованович, а высказывал свое мнение.