Трамп пренебрег советами поднять тему коррупции в Украине в разговоре с Зеленским - Politico

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп пренебрег советами своих помощников по национальной безопасности касательно того, чтобы поставить вопрос о коррупции в Украине во время апрельского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в пятницу газета Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме, передает УНН.

По их сведениям, Совет национальной безопасности (СНБ) США подготовила для Трампа список рекомендуемых тем, которые можно было бы обсудить в ходе беседы.

“21 апреля 2019 президент Трамп не стал поднимать вопрос о коррупции во время разговора с избранным президентом Зеленским, несмотря на рекомендацию СНБ сделать это и наличие конкретных тезисов для обсуждения, которые были включены в материалы (проведенного для Трампа) брифинга, что был посвящен этой важной теме”, — подчеркнул источник газеты.

При этом в апрельском заявлении Белого дома по итогам телефонных переговоров отмечалось, что Трамп “выразил свою приверженность” работе с Зеленским “над укреплением демократии, повышением благосостояния и искоренением коррупции” в Украине. В обнародованной в пятницу стенограмме разговора тема коррупции отсутствовала. Как пояснил источник Politico, заявления Белого дома по итогам телефонных контактов в большинстве случаев составляются в соответствии с подготовленных помощниками президента темами для обсуждения. В связи с тем, что разговор состоялся в воскресенье, ответственные лица не были проинформированы о том, что глава вашингтонской администрации не касался темы коррупции.

Республиканцы неоднократно заявляли, что Трампа глубоко волнует коррупция в Украине и именно поэтому во время июльской телефонной беседы он говорил с Зеленским о расследовании деятельности в его стране сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе прошли первые публичные слушания в рамках расследования дела об импичменте. Для дачи показаний были вызваны временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

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Напомним, вчера в Конгрессе прошли слушания по делу об импичменте президенту США Дональда Трампа, показания начала давать бывший посол США в Украине Мари Йованович. Одновременно с началом выступления Йованович Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 21 апреля.

Как сообщал УНН, в то время, как дипломат давала показания, президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что, в какую бы страну ни отправилась Йованович, все “становилось плохо”. Как и председатель Комитета по разведке Адам Шифф, так и сама Йованович, заявили, что Трамп таким образом пытается давить и запугивать свидетелей по этому делу. В Белом доме ответили на это тем, что Трамп не запугивал Йованович, а высказывал свое мнение.