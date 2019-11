Глава МИД Канады Фриланд может получить новую должность в правительстве Трюдо

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Исполняющая обязанности главы МИД Канады Христя Фриланд может получить новую должность в формируемом правительстве премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC, передает УНН.

По данным источников издания, сейчас обсуждается возможность перевода Фриланд на руководящую должность в создаваемом Министерстве межправительственных дел Канады, которое будет заниматься решением внутренних проблем страны. Новое ведомство создается с учетом итогов прошедших парламентских выборов, на которых правящая Либеральная партия Трюдо одержала победу, но не смогла получить большинство голосов избирателей, полностью потеряв поддержку жителей Западной Канады. Задачей этого министерства, по информации источника CBC, станет “восстановление национального единства” путем решения внутренних канадских проблем.

При этом, чтобы перевести Фриланд с поста министра иностранных дел, неофициально считается вторым по значимости после должности премьер-министра, не считался снижением в карьерной лестнице, предлагается ввести для нее новую должность — заместителя премьер-министра по внутренним дел.

Справка: 51-летняя Христя Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

Журналистскую карьеру Фриланд начинала в Украине в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist.

