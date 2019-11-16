Зеленский поздравил работников радио и телевидения: ваша работа - составная нацбезопасности

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В условиях войны ваша работа является важной составляющей национальной безопасности и поиска собственной идентичности. Это в своем поздравлении сотрудникам радио и телевидения заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Кому из нас не приходилось слушать радио по дороге на работу? Путешествуя по делам, из радиоэфира мы можем получить не только музыку и хорошее настроение, но и полезную информацию - новости и прогноз погоды.

А вечером дома после суетливого рабочего дня мы включаем развлекательные телешоу. Или - образовательные телепередачи для детей. Или отдаем предпочтение серьезным документальным фильмам", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что телевидение и радио является неотъемлемой частью нашей жизни.

За каждым теле- и радиопродуктом стоит талантливая и неутомимая работа тысяч специалистов. Режиссеры и звукорежиссеры, дикторы и ведущие, операторы, постановщики - все те, кто творит и обеспечивает качественную картинку и сигнал. Спасибо за ваш профессионализм, креативность, чувство прекрасного, за постоянный поиск нового и актуального, отметил Президент.

"В условиях войны ваша работа является важной составляющей национальной безопасности и поиска собственной идентичности. Давайте творить изменения в Украину вместе! С праздником!" - резюмировал Зеленский.

Напомним, в Украине сегодня отмечают День работников радио, телевидения и связи.