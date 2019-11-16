Аваков рассказал, как МВД планирует расширить институт капелланства

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сейчас служба военного духовенства создана в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, однако вскоре будет расширена и на Национальную полицию Украине. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время встречи с капелланами силовых структур США, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы МВД.

Министр подчеркнул, что многие работники органов системы МВД являются участниками боевых действий. В условиях войны на востоке и будущего мира роль церквей очень сильная.

"В Нацгвардии внедрена структура капелланского служения, которая соответствует структуре большинства военных формирований многих стран мира. Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки", - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел подчеркнул, что такой помощи нуждаются не только бойцы Национальной гвардии.

"В среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру. Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, поэтому капелланская деятельность будет расширена в том числе и в полицию", - сказал Арсен Аваков.

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Он отметил необходимость создавать группы профессиональной консультации, сети капелланов, которые всегда будут готовы прийти на помощь.

"Нужно также повышать осведомленность работников по этому вопросу и создавать доступные программы для поддержания психического здоровья", - отметил глава МВД.

В свою очередь, капелланы силовых структур США выразили готовность помочь укрепить институт капеланстава в Украине.

Они также поделилась опытом своей страны и рассказали о программе поддержки полицейских "Peer support". Она заключается в том, что одни полицейские могут довериться другим. В рамках программы было создано неформальные группы и сети семей полицейских, чтобы они могли делится собственным опытом и искать поддержки среди тех, кто их лучше понимает. С надлежащей подготовкой и обучением, группы Peer Counseling могут сами преодолевать свои проблемы в рамках сообщества.

Напомним, недавно министр внутренних дел провел встречу с Всеукраинским советом церквей и обсудил вопросы расширения капелланской деятельности и роли церкви в современной жизни.