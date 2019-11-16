Украина отправила буксиры за кораблями, которые захватила РФ

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Три украинские буксиры SAPFIR, TITAN и HAJDAMAKA отправились в Черное море, вероятно для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли. Такие данные системы AIS приводит Милитаристский портал, передает УНН.

Сейчас буксиры движутся в одном направлении по рекомендованному пути судоходства.

Как сообщают СМИ, передача кораблей ожидается сегодня ночью.

Напомним, возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" (P175) и "Никополь" (P176), а также рейдовый буксир "Яны Капу" (A947) должно состояться до встречи в "нормандском формате".

Встреча в "нормандском формате" должна состояться 9 декабря.

Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы на радиостанции (вероятно марки Harris произведенные в США), которые были установлены на кораблях.

Передача кораблей должна состояться в море, куда их отбуксируют российские буксиры из оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские суда и доставить к месту назначения.