Украина отправила буксиры за кораблями, которые захватила РФ
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Три украинские буксиры SAPFIR, TITAN и HAJDAMAKA отправились в Черное море, вероятно для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли. Такие данные системы AIS приводит Милитаристский портал, передает УНН.
Сейчас буксиры движутся в одном направлении по рекомендованному пути судоходства.
Как сообщают СМИ, передача кораблей ожидается сегодня ночью.
Напомним, возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" (P175) и "Никополь" (P176), а также рейдовый буксир "Яны Капу" (A947) должно состояться до встречи в "нормандском формате".
Встреча в "нормандском формате" должна состояться 9 декабря.
Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы на радиостанции (вероятно марки Harris произведенные в США), которые были установлены на кораблях.
Передача кораблей должна состояться в море, куда их отбуксируют российские буксиры из оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские суда и доставить к месту назначения.