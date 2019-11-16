Регистрация | Вход |
USD: 24,25 0,0000  EUR: 26,66 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 16 ноября 2019 22:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В книгу рекордов Гиннеса вошло 52 украинца
В книгу рекордов Гиннеса вошло 52 украинца
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4095
Версия для печати

В Украине опубликовали закон относительно обличителей коррупции

В Украине опубликовали закон относительно обличителей коррупции

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня в Украине был официально опубликован Закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции", передает УНН.

Закон относительно обличителей коррупции опубликовали 16 ноября в газете "Голос Украины".

Отметим, что документ определяет правовой статус обличителей коррупционных преступлений - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц.

Подписанный закон обеспечит создание новой эффективной системы предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развития экономики и повышению благосостояния граждан, отметили ранее в Офисе Президента.

Добавим, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, Верховная Рада в целом приняла законопроект № 1010 относительно обличителей коррупции 17 октября. Соответствующее решение поддержали 252 народных депутата.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Украина, закон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.