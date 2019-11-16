Россию за манипуляции с уставом должны исключить из Интерпола - Мазур

КИЕВ. 16 ноября. УНН. За манипуляции с уставом организации, Россию должны исключить из международного Интерпола, а гражданина РФ, который сейчас занимает должность вице-главы международного Интерпола - снять с должности. Об этом заявил ветеран АТО Игорь "Тополь" Мазур в комментарии "5 каналу", передает УНН.

Издание отмечает, что 16 ноября - последний день, когда Россия может предоставить польскому суду доказательства о виновности ветерана АТО Игоря "Тополя" Мазура. Впрочем, как он сам отметил, это уже не имеет смысла, потому что он находится в Украине.

Мазур убежден, что "за манипуляции с уставом организации, Россию должны исключить из международного Интерпола, а гражданина РФ, который сейчас занимает должность вице-головы международного Интерпола - снять с должности".

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"Когда есть политическая составляющая или военная, а я и политик, и военный, тогда нельзя действовать циркулярами такими. Ну, для России же закон не писан. Когда этот вопрос исключили, я посоветовался с консулом и мы поняли, что все же лучше быть в Украине", - отметил "Тополя".

Напомним о процедуре задержания и путь возвращения из Польши Мазура.