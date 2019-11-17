Демонополизация спиртовой отрасли противоречит позиции КСУ - нардеп

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вопросы государственной монополии в спиртовой отрасли уже был предметом изучения Конституционного суда Украины. И тогда суд однозначно поддержал контроль государства над этой сферой в силу ряда вопросов безопасности. Об этом заявил народный депутат Василий Нимченко, передает УНН.

По его словам, те, кто сейчас предлагают убрать государственную монополию "Укрспирт" лоббируют по сути отмену ответственности за здоровье нации.

"Я хочу начать с даты принятия решения КСУ, которое имело место 31 марта 2004 года. Тогда как раз Президент Украины обратился, приняв указ о введении монополии на производство и распространение, в том числе, водочных изделий. И когда это было обжаловано в суд, то КСУ однозначно указал, что наличие как раз государственной монополии, государственного контроля над производством спирта, алкогольных напитков и их реализацией имеет элементы безопасности. И поэтому те, кто сегодня предлагает избавиться от государственной монополии, освободиться от государственного контроля - это все путь к безолаберности и бесхозяйственности. А хуже всего, отсутствие контроля за таким производственным циклом, связанным со здоровьем нации. Нельзя забывать и о вопросах экономической безопасности.

КСУ, когда соглашался с тем, что именно в сфере водочных изделий и производства спирта (должна быть госмонополия - ред.), то указал, что это элементы экономической безопасности и экономического наполнения бюджетов всех ассигнований, которые поступают в адрес государственной казны", - сказал Нимченко.

Политик добавил, что государство когда-то отказалась от контроля в табачной сфере, что не привело к положительным последствиям. А сегодня этот контроль уже вернуть себе не может, констатируя лишь отток денег в неизвестном направлении.

Напомним, Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект в ВР, которым предлагает отменить государственную монополию на производство спирта. Документ вызвал неоднозначную реакцию со стороны экспертов. Они говорят, что демонополизация спиртовой отрасли перед приватизацией "Укрспирта" выгодна лишь крупным производителям водочной продукции и не выгодна государству, которое при таком сценарии не сможет выручить средства от продажи государственных активов.

Между тем, соответствующий законопроект ВР приняла за основу как гарантию того, что "слуги народа" вместе с другими нардепами существенно доработан документ и обеспечат встречу членов профильного комитета ВР с Президентом.

В Комитете предлагают отсрочить демонополизацию спирта до завершения приватизации "Укрспирта", поскольку правительство до сих пор не имеет видения как это будет происходить.

В Профсоюзе ГП "Укрспирт", в свою очередь, требуют привлечь их представителей к работе над законопроектом, опасаясь, что такие непродуманные реформы "выгонят" на улицу около 5000 сотрудников спиртовой отрасли.