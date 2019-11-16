В Офисе Президента сообщили, что процесс возвращения захваченных Россией кораблей на завершающем этапе

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Офисе Президента Украины подтвердили, что процесс возвращения украинских кораблей находится на завершающем этапе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НВ.

“Процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе”, — сообщил изданию советник президента Украины Андрей Ермак.

Ранее УНН сообщал, что Украина отправила буксиры за кораблями, которые захватила РФ.

Напомним, возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” (P175) и “Никополь” (P176), а также рейдового буксира “Яны Капу” (A947) должно состояться до встречи в “нормандском формате”.

Сама встреча в “нормандском формате” должна состояться 9 декабря.

Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы по радиостанции (вероятно марки Harris произведенные в США), которые были установлены на кораблях.

Передача кораблей должна состояться в море, куда их отбуксируют российские буксиры из оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские суда и доставить к месту назначения.