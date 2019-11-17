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Джонсон заявил, что все кандидаты от Консервативной партии поддержат Brexit

Джонсон заявил, что все кандидаты от Консервативной партии поддержат Brexit

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Все кандидаты от правящей в Великобритании Консервативной партии, которые примут участие в досрочных парламентских выборах в декабре, подтвердили, что, будучи избранными, проголосуют за нынешний вариант соглашения с ЕС по Brexit. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью газете Sunday Telegraph, опубликованном в субботу, передает УНН.

“Все 635 кандидатов от Консервативной партии, участвующие в этих выборах, все до одного, дали мне обязательства, что, если они будут выбраны, поддержат мою операцию по Brexit, чтобы таким образом мы могли покончить с неопределенностью и, наконец, покинуть ЕС”, — заявил британский премьер. Его слова, по мнению газеты, в первую очередь нацелены на сторонников Brexit, а также на тех британцев, которые устали от невозможности парламента преодолеть тупик, вызванного спором об условиях “развода” Лондона и Брюсселя.

“Я предлагаю следующий пакт с народом: если вы проголосуете за консервативную партию, вы можете быть уверены на 100%, что правительство большинства консерваторов разблокирует парламент и осуществит Brexit”, — добавил премьер.

С помощью досрочных выборов, намеченных на 12 декабря, Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования соглашения о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из общества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку.

Джонсон, сменивший ее, настаивал на том, что страна должна покинуть ЕС 31 октября с соглашением или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейском Совете запрос о новой отсрочке Brexit — до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондона.

Преимущество консерваторов над оппозиционной Лейбористской партией, согласно последнему опросу общественного мнения, выросла до 17 процентов. Для формирования правительства большинства партии необходимо провести в Палату общин, нижнюю палату парламента, более половины от 650 депутатов.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Великобритания, Brexit, Борис Джонсон
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