В Беларуси проходят парламентские выборы

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня, 17 ноября, назначен основной день выборов в Палату представителей - нижнюю палату Национального собрания Республики Беларусь. Избирательные участки открыты с 8:00 утра и до 20 вечера, передает УНН.

По данным ЦИК страны, на выборах в парламент сформирован 5831 избирательный участок, в том числе 46 за пределами белорусской республики.

Парламентские выборы в Беларуси проходят по мажоритарной системе. На 110 мест в Палате представителей претендуют 513 кандидатов.

С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. За это время явка избирателей составила более 35,77%. Этот показатель превысил явку досрочного голосования на парламентских выборах 2016 года (31,29%). В Республике Беларусь насчитывается более 6,8 млн избирателей. На этих выборах аккредитовано более 1 тыс. международных наблюдателей.

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ЦИК РБ планирует подвести окончательные итоги выборов 22 ноября. Предполагается, что первое заседание избранного парламента состоится 6 декабря.

Предыдущие выборы в Палату представителей страны произошло 11 сентября 2016 года. За депутатские мандаты боролись 484 кандидата из 525 сначала зарегистрированных. Тогда явка составила 74,68%.