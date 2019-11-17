США и Южная Корея отложат маневры для поддержки стремления КНДР к миру

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Соединенные Штаты и Южная Корея отложат проведение совместных военных учений ВВС, запланированных в ноябре, для поддержки стремления КНДР к мирному урегулированию. Об этом заявил в воскресенье министр обороны США Марк Эспер в Бангкоке, передает УНН.

“Я не рассматриваю это как уступку. Я вижу в этом добросовестную попытку ... чтобы обеспечить мир”, — приводит слова главы Пентагона агентство Reuters.

В ноябре 2019 года были запланированы совместные маневры ВВС США и Республики Корея. Предполагалось, что они станут сокращенной версии запланированных ранее полномасштабных учений Vigilant Ace. Северная Корея выступала против маневров, предупреждая про “ни на что не похоже наказание”, с которым США не справятся, если учения начнутся, как запланировано.

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Марк Эспер также призвал КНДР вернуться за стол переговоров без предварительных договоренностей. Об этом он заявил в Бангкоке во время встречи министров обороны государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Глава Пентагона призвал “вернуться за стол переговоров без каких-либо предварительных условий или колебаний”, — пишет агентство Yonhap.

“Мы призываем КНДР продемонстрировать ту же добрую волю, что и взвешенное решение о проведении тренировок, маневров и испытаний”, — отметил он.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию. Согласно ей, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года безрезультатно завершился второй саммит США и КНДР в Ханое.

Позже, 5 октября этого года, представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне также закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию. В Государственном департаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

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