Кубов представил план высокодоходной приватизации "Укрспирта" в противовес скандальному "спиртовому" закону

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Реорганизация спиртовой отрасли должна проходить в два этапа с обязательным комплексным аудитом и разделением объектов госсобственности по инвестиционной привлекательности. Соответствующая позиция была представлена профильному Комитету ВР во время рассмотрения так называемого “спиртового” законопроекта Зеленского (№ 2300). Об этом в парламенте заявил нардеп Степан Кубив, передает УНН.

По его словам, концерн и ГП “Укрспирт” — это 81 производственная площадка, 41 предприятие.

“В составе ГП „Укрспирт“ 40 предприятий — это юридические лица концерна. Одно предприятие принадлежит Государственному управлению делами, два предприятия — Минздраву. Мы говорим о 16 прибыльных предприятий, которые не могут перекрыть убытки всех остальных предприятий — а это более 700 миллионов. Хочу сказать, что одно рабочее место спиртовой отрасли создает 14 рабочих мест смежных профессий”, — отметил он.

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Далее Кубив предлагает такой план.

“Шаг первый. Создание рабочей группы, проведение аудита технического, финансового всех предприятий. Шаг второй: проведение рыночной оценки активов. Шаг третий: распределить предприятия по трем группам: непрофильные активы предприятий, на которых в течение длительного периода не осуществлялось производство, предприятия с повышенной инвестиционной привлекательностью, которые могут производить технический спирт, биоэтанол, молочную кислоту, этилен, синтетический каучук, ацетон и другие вещи и предприятия-производители спирта, пищевого назначения. Реорганизация спиртовой отрасли в два этапа: 40 предприятий, которые не работают в течение 5 лет — продать на Prozorro и передать органам местного самоуправления. 28 предприятий концерна производства технического спирта, молочной кислоты — привлечь частных инвесторов. Приватизация каждого предприятия в отдельности даст большой доход в бюджет. И второй этап: 16 предприятий — создать Частное акционерное Общество „Укрспирт“, провести его модернизацию за собственные средства, получить корпоративное высоколиквидное предприятие путем эмиссий акций. От этого будет экономический эффект. Будут поступления средств в государственный бюджет, высокорентабельное современное инвестиционно-привлекательное предприятие. Это та концепция, которую мы представили”, — резюмировал он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект в ВР, которым предлагает отменить государственную монополию на производство спирта. Документ вызвал неоднозначную реакцию со стороны экспертов. Они говорят, что демонополизация спиртовой отрасли перед приватизацией “Укрспирт” выгодна лишь крупным производителям водочной продукции и не выгодна государству, при таком сценарии не сможет выручить средства от продажи государственных активов.

Между тем, соответствующий законопроект ВР приняла за основу гарантию того, что “слуги народа” вместе с другими нардепами существенно доработан документ и обеспечат встреча членов профильного комитета ВР с Президентом.

В Комитете предлагают отсрочить демонополизацию спирта до завершения приватизации “Укрспирт”, поскольку правительство до сих пор не имеет представления как это будет происходить.

В Профсоюзе ГП “Укрспирт”, в свою очередь, требуют привлечь их представителей к работе над законопроектом, опасаясь, что такие непродуманные реформы “выгонят” на улицу около 5000 сотрудников спиртовой отрасли.