Захваченные Россией украинские катера выводят из Керчи - СМИ

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Захваченные украинские военные катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории “Генмола” в оккупированной Керчи, пишет УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Как сообщает корреспондент издания, катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

Местность на подступах к территории воинской части, где находились украинские катера, перекрыта, дежурят российские полицейские и люди в штатском.

Согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic, украинские буксиры “Сапфир”, “Титан” и “Гайдамака” находятся в Черном море у берегов оккупированного Крыма, вероятно, для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводить их в порт.

Как сообщали “Крым.Реалии” ранее, утром захваченные украинские военные катера “Бердянск” и “Никополь”, которые находились в акватории порта “Генмол” в Керчи, начали готовить к отправке.

Напоминаем, в Офисе Президента сообщили , что процесс возвращения захваченных Россией кораблей на завершающем этапе.