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Передача захваченных РФ в Керченском проливе украинских кораблей состоится 18 ноября - СМИ

Передача захваченных РФ в Керченском проливе украинских кораблей состоится 18 ноября - СМИ

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Передача украинских военных судов, захваченных в прошлом году в Керченском проливе, состоится 18 ноября. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе так называемого “пограничного управления ФСБ России по Республике Крым”, пишет УНН.

“В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна — буксир „Яны Капу“ и малые бронированные артиллерийские катера „Никополь“ и „Бердянск“ — буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября”, — сказали в пресс-службе.

Как стало известно ранее, захваченные украинские военные катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории “Генмола” в оккупированной Керчи.

Как сообщает корреспондент издания, катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря. Местность на подступах к территории воинской части, где находились украинские катера, перекрыта, дежурят российские полицейские и люди в штатском.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация
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