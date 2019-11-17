Кремль назвал "краеугольным" закон о "особом статусе Донбасса"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на федеральном телеканале “Россия 1” назвал “закон об особом статусе Донбасса краеугольным”, пишет УНН.

По его словам, “нормандская четверка” не понимает, как Украина будет согласовывать закон с боевиками так называемых “Донецкой и Луганской народных республик”. “Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты”, — сказал Песков. Он также отметил, что участники “нормандской четверки” рассчитывают, что Украина понимает, “как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом”.

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Украине подписала “формулу Штайнмайера”, которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обсуждение нового закона в Верховной раде будет возможно только после встречи в “нормандском формате”, в ходе которой будут достигнуты договоренности о путях прекращения войны на Донбассе.

Как писал УНН ранее, Меркель и Путин обсудили “необходимость закрепления особого статуса Донбасса”.