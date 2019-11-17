Завтра в Украину прибудет с визитом глава МИД Германии

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине 18-19 ноября прибудет с визитом глава МИД Германии Гайко Маас. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.

“18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом Глава МИД Германии Гайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев”, — написал Мельник.

Напомним, глава МИД ФРГ Гайко Маас отметил, что Европа во главе с Германией и Францией должна активнее работать над вопросами своей безопасности, поэтому идея создания Совета безопасности Европы является вполне приемлемой.

Как сообщал УНН, Меркель и Путин обсудили “необходимость закрепления особого статуса Донбасса”.