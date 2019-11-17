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ФСБ исключила из вещдоков корабли Украины к рассмотрению дела моряков в суде - СМИ РФ

ФСБ исключила из вещдоков корабли Украины к рассмотрению дела моряков в суде - СМИ РФ

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Следователи ФСБ России исключили захваченные украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу взятых в плен в Керченском проливе моряков до его рассмотрения в российском суде. Об этом российскому агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, пишет УНН.

“Украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков”, — сказал собеседник агентства, комментируя ожидаемую передачу кораблей украинской стороне.

В свою очередь адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил ТАСС, что “следователь своим постановлением может вынести решение о том, чтобы исключить корабли из числа вещественных доказательств до рассмотрения дела в отношении моряков в суде”.

По его словам, согласно постановлению трибунала ООН по морскому праву, “Россия должна вернуть моряков и конфискованные корабли Украине”. “Моряки в настоящее время дома, корабли тоже должны быть перегнаны”, — сказал защитник.

Полозов также заявил, что защите осталось ознакомиться еще с пятью томами уголовного дела. “С тех пор как моряки вернулись домой, их никто не вызывал на следственные действия. Защитники на сегодняшний день ознакомились с 20 томами уголовного дела, осталось еще 4-5 томов”, — рассказал он.

Как писал УНН ранее, передача захваченных РФ в Керченском проливе украинских кораблей состоится 18 ноября.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация
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