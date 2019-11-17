Великобритания опубликует доклад о российском вмешательстве

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Британское правительство опубликует парламентский отчет по результатам расследования возможного российского вмешательства в британскую политику после выборов 12 декабря, сообщил в воскресенье министр безопасности страны Брэндон Льюис, сообщает “Голос Америки”, передает УНН.

Подготовленый парламентским комитетом по разведке и безопасности доклад уже проверен спецслужбами, оппозиция обвиняет правительство в сопротивлении по публикации, потому что документ может содержать деликатную информацию, в частности о премьер-министр Борис Джонсон и его партию.

Льюис заявил телеканалу Sky News, что доклад не может быть опубликован из-за ограничений во время предвыборной кампании.

“Мы не можем публиковать определенные вещи перед всеобщими выборами, но после всеобщих выборов этот доклад будет опубликована”, — сказал Льюис.

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Ранее специальное расследование комитета по вопросам разведки и безопасности Палаты общин британского парламента рассмотрело попытки Москвы повлиять на ход кампании за выход Британии из Европейского союза перед референдумом 2016 года. По этим данным, были установлены случаи того, как российские деньги поступали в организаций и учреждений Соединенного Королевства, включая большими финансовыми вливаниями со стороны россиян к руководящей Консервативной партии.

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Резиденция британского премьера Бориса Джонсона всячески пытается задержать обнародования парламентской докладе, ссылаясь на довольно щекотливую информацию, которую содержит этот документ. По словам британского руководства, речь идет о вопросах, непосредственно связаных с национальной безопасностью страны.

Кремль отрицает любое свое вмешательство в политику стран Запада.

Напомним, западная разведка обнаружила секретное подразделение РФ по дестабилизации Европы.