Омбудсмен Грузии назвала пикеты оппозиции у парламента беззаконием по вине депутатов правящей партии

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пикетирование входов в парламент является незаконным, однако этот беспредел происходит по вине тех депутатов, которые не поддержали конституционную реформу, которая предусматривает проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Об этом в понедельник написала Народный защитник Грузии (омбудсмен) Нина Ломджария на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Начиная с утра звонят представители СМИ и интересуются моей позицией о том, насколько законным является пикетирование здания парламента. Конечно же, это незаконно. Любой может найти и прочитать закон, однако за это беззаконие отвечают те депутаты, которые не поддержали пропорциональную систему”, — написала Ломджария.

Она также обвинила мажоритарных депутатов от правящей партии “Грузинская мечта”, которые не поддержали законопроект, в создании политического кризиса. “Политический кризис создает мажоритарная система, и это подтверждает политическая история независимой Грузии. А если мажоритарщиков беспокоят проблемы самоуправления, они должны были проводить реформу децентрализации. Они находятся в парламенте для проведения политических реформ, а не для того, чтобы строить дороги, чинить трубы или ремонтировать школы”, — добавила она.

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Десятки оппозиционных политических партий в воскресенье приняли участие в многотысячном митинге в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента за внеочередные пропорциональных выборах. На митинге лидеры “Единого национального движения” и “Европейской Грузии” приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Оппозиция уверяет, что откроет двери после того, как депутаты соберутся в парламенте для назначения внеочередных выборов и внесения изменений в законодательство, которые обеспечат их проведения по пропорциональной системе.

Конституционный законопроект о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером не прошел в парламенте Грузии 14 ноября. Чтобы продолжить рассмотрение инициативы необходимы были голоса 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал только 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии “Грузинская мечта”.

Отказаться от мажоритарных выборов в парламент уже в 2020 году “Грузинская мечта” и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали 24 июня, уступив требованиям оппозиции и многочисленных акций протеста.

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