Зеленский и Пристайко отрицают, что на них давили - Трамп

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Дональд Трамп у себя в Twitter в воскресенье напомнил, что не было никакого давления на Президента и министра иностранных дел Украины, передает УНН.

“Республиканцы и другие должны помнить, что Президент (Украины Владимир Зеленский) и министр иностранных дел Украины (Вадим Пристайко) оба заявили, что на них никак не давили. Также, они даже не знали о непоступлении денег, и они получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платит?”, — написал Трамп.

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Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Напомним, недавно Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским.