Регистрация | Вход |
USD: 24,25 0,0000  EUR: 26,66 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 18 ноября 2019 01:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В книгу рекордов Гиннеса вошло 52 украинца
В книгу рекордов Гиннеса вошло 52 украинца
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2880
Версия для печати

Зеленский и Пристайко отрицают, что на них давили - Трамп

Зеленский и Пристайко отрицают, что на них давили - Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Дональд Трамп у себя в Twitter в воскресенье напомнил, что не было никакого давления на Президента и министра иностранных дел Украины, передает УНН.

“Республиканцы и другие должны помнить, что Президент (Украины Владимир Зеленский) и министр иностранных дел Украины (Вадим Пристайко) оба заявили, что на них никак не давили. Также, они даже не знали о непоступлении денег, и они получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платит?”, — написал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В деле об импичменте Трампа появились еще два свидетеля

Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Напомним, недавно Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, импичмент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.