Выборы в Беларуси: наблюдатели фиксируют сотни нарушений на фоне высокой явки

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Беларуси в воскресенье, 17 ноября, прошли выборы в Палату представителей Национального собрания — нижней палаты парламента страны. В течение дня наблюдатели от оппозиции зафиксировали почти 700 нарушений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Наблюдатели от оппозиции в течение дня смогли зафиксировать 668 нарушений, сообщает сайт кампании мониторинга за ходом голосования “Право выбора”. Более 40 процентов нарушений составляет несоответствие количества проголосовавших в протоколе комиссии и по данным наблюдателя. В 30 процентах случаев председатель участковой комиссии не обеспечил надлежащего хранения ящика досрочного голосования.

Следует отметить, что в настоящее время, по данным Центральной избирательной комиссии, голосование состоялось во всех 110 округах. Явка избирателей, по последним данным, составила 77,22%.

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Самой высокой была активность избирателей в Могилевской области — 82,3 процента, низкой — в Минске (63,3). Во время досрочного голосования, с 12-го по 16 ноября, проголосовали 35,77 процента избирателей.

На выборах граждане страны должны были избрать по мажоритарной системе 110 депутатов нижней палаты парламента из 513 кандидатов от 12 партий и нескольких общественных движений. Ожидается, что предварительные результаты выборов будут объявлены сегодня ночью.

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Немало кандидатов баллотировались от Либерально-демократической партии, которую считают провластной, — 98. Еще 47 шли от оппозиционной Объединенной гражданской партии и 40 — от провластной Республиканской партии труда и справедливости (РПТС). Впрочем, ранее в составе парламента из 110 депутатов только 16 представляли партии, а другие 94 были беспартийными.

Во время предвыборной кампании многим независимым и известным кандидатам было отказано в регистрации. Еще часть оппозиционных кандидатов потеряли регистрацию за нарушения во время агитационной кампании.

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