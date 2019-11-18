Сегодня с официальным визитом в Украину прибудет глава МИД Германии
Хайко Маас
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня в Украину с двухдневным официальным визитом прибудет глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас. Визит будет проходить в течение 18-19 ноября. Об этом ранее в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает УНН.
“18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом Глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев”, — написал Мельник.
Как сообщал УНН, ранее Маас отмечал, что Европа во главе с Германией и Францией должна активнее работать над вопросами своей безопасности, поэтому идея создания Совета безопасности Европы является вполне приемлемой.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в “нормандской встречи” в Париже 9 декабря. Свое участие также согласовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.