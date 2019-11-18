WSJ: дипломат США сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского по делу Байдена

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд сообщал нескольким представителям администрации президента США Дональда Трампа информацию о готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные электронной переписки, что оказалась в распоряжении издаиня, передает УНН.

Газета подчеркивает, что среди лиц, знавших о планах Сондланда, были исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвени, а также министр энергетики США Рик Перри. По данным издания, в середине июля текущего года Сондланд попросил бывшего старшего директора по вопросам РФ Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Тима Моррисона о том, чтобы тот запланировал телефонный разговор между Трампом и Зеленским. Моррисон, в частности, советовал ограничить доступ к записи разговора Трампа с Зеленским.

Накануне разговора, который был изначально запланирован на 20 июля, Сондланд написал нескольким представителям администрации американского лидера, среди которых были Малвени и Перри, электронное письмо. В нем он отметил, что Зеленский готов заверить Трампа в том, что расследование будет начато.

“Я только что говорил с Зеленским. Он готов принять звонок президента (США), — приводит газета выдержку из письма Сондланда. — Он заверит его в том, что планирует запустить абсолютно прозрачное расследование, в ходе которого не упустит ни одной детали”.

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Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Напомним, недавно Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским.

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