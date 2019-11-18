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Казахстан не присылал официальных приглашений Путину и Зеленскому о переговорах

Казахстан не присылал официальных приглашений Путину и Зеленскому о переговорах

Мухтар Тлеуберди

КИЕВ. 8 октября. УНН. Министерство иностранных дел Казахстана не направляло официальных приглашений для проведения двусторонних переговоров президентов России и Украины на территории страны. Об этом сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает ТАСС, информирует УНН.

"Нет, официальных документов не было", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о направлении документов от имени МИДа, касающиеся потенциальной встречи президентов России и Украины в Казахстане.

Министр уточнил, что инициатива, выдвинутая ранее первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, предполагает обсуждение на уровне экспертов.

"Вы должны понимать, что об этом Елбасы (лидер нации, Нурсултан Назарбаев - ред.) говорил в "Астанинском клубе", а "Астанинский клуб" допускает, что это просто тема для обсуждения. То есть это не было официальным предложением или официальной позицией", - пояснил Тлеуберди.

Ранее сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина тет-а-тет в Казахстане.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, дипломатия, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, переговоры, Владимир Зеленский
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