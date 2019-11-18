Денисова обратилась в КСУ из-за законопроекта о соцстрахе

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в КСУ относительно признания неконституционными отдельных положений законопроекта об общеобязательном государственном социальном страховании. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Обращаюсь в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", - написала Денисова.

По ее словам, за период 2016-2017 годов властью были существенно изменены принципы сбора единого взноса и расширен круг лиц, подпадающих под требования его обязательного начисления и уплаты.

"Большинство новаций касались экономических и социальных интересов представителей малого бизнеса, а именно ФЛП, в том числе, избравших упрощенную систему налогообложения", - отметила Денисова.

Денисова считает, что принятие двух законопроектов № 1774 от 06.12.2016 и № 2148I от 03.10.2017 привело к отмене права добровольной уплаты единого взноса при отсутствии дохода и внедрение принуждения относительно начисления и уплаты ЕСВ в размере минимального страхового взноса независимо от того, осуществлялась предпринимательская деятельность или нет (так называемый ЕСВ для "спящих" ФЛП), включая работающих на сезонной основе или нерегулярно, а также в случаях отпуска или болезни.

"Проведя анализ нормативно - правовых актов Украины, судебной практики и научной доктрины определено, что начисление единого взноса для ФЛП (кроме избравших упрощенную систему налогообложения) в отчетном периоде, в котором они не получили доход сужает содержание и объем прав физических лиц - предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, что является нарушением требований статей 8, 22,41 и 42 Конституции Украины, а также не соответствует принципу социальной справедливости, который закреплен в Налоговом кодексе Украины", - пояснила Денисова.

Напомним, Омбудсмен хочет через КСУ добиться перерасчета пенсий госслужащим.