Правительство выделило более 700 млн грн на погашение заработной платы медикам

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правительство перераспределило средства и выделило более 700 млн грн в регионы, которые пойдут на погашение задолженностей по зарплатам медиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ Украины.

"Министерство здравоохранения инициировало и Правительство поддержало перераспределение 731 млн грн из резерва медицинской субвенции и нераспределенных расходов МОЗ Украины на медицинскую субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам. Эти средства должны быть использованы на погашение задолженности заработных плат медикам", - говорится в сообщении.

Теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медицинские учреждения. По информации Минздрава, вопрос задолженности медикам возникает каждый раз во второй половине года. Так что там, где медучреждения получают оплаты от Национальной службы здоровья Украины, не только забыли о задолженности зарплат, но и смогли до трех раз повысить доход медперсонала.

"С полным внедрением реформы медицинская субвенция перестанет существовать, а вместе с ней и вопрос задолженностей зарплат. Большинство заведений уже в апреле 2020 года перейдут на модель финансирования "деньги ходят за пациентом", - говорится в сообщении.

Так, медицинская субвенция на каждую область выделяется из расчета на одного жителя. Есть исключения, когда отдельные области, например, горные районы получают увеличенное финансирование.

Добавим, новый механизм финансирования первичного звена медицинской системы заработал в Украине с 1 июля 2018 года. С тех пор все учреждения, которые предоставляют первичную медицинскую помощь, подписали договор с Национальной службой здоровья Украины и перешли на новую модель финансирования.

"Почти 29 млн украинцев выбрали своего врача в этих заведениях. И за ними в учреждения уже "пришли" 17 млрд грн, которые Нацслужба здоровья направила на оплату медицинских услуг конкретным пациентам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Офисе Президента Украины обсудили реформу еHealth, в частности, определили четкие сроки и ответственных лиц.