Рябошапка: я могу преследовать в судебном порядке любого, даже Коломойского

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Украине нет “неприкасаемых” — это относится и к бизнесменам Игорю Коломойскому и Ринату Ахметову, и к любому другому олигарху. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью газете Kyiv Post, передаёт УНН.

“В этой стране нет неприкасаемых лиц... У нас очень хорошая поддержка со стороны Президента и парламента. Я имею право преследовать в судебном порядке любого виновного, даже Коломойского, даже Ахметова, и любого другого олигарха. Любой человек может быть привлечен к ответственности, если он совершил преступление, и если есть доказательства, чтобы это доказать”, — сказал Генпрокурор.

Рябошапка заявил также, что у ГПУ “много могущественных врагов”, но, по его словам, это означает, что “мы поступаем правильно”.

В то же время Генпрокурор советует не ждать чудес и обвинений в адрес богатых и могущественных лиц в ближайшее время.

Политическая воля, необходимая для раскрытия самых тяжких преступлений, “присутствует”, сказал Рябошапка, но “вторая часть — это способность преследовать в судебном порядке человека, обладающего огромной властью”.

“Иногда государство не в состоянии в достаточной степени преследовать таких лиц в судебном порядке. Они контролируют секторы экономики и СМИ. Они могут достаточно эффективно противостоять государству. Мы наращиваем свой потенциал, но знаем, что уровень доверия к прокуратуре крайне низок”, — заявил он.

“Это как эволюция. Я не могу двигаться очень быстро революционным путем, чтобы бороться непосредственно против самого могущественного человека в стране... Каким-то образом мы должны наращивать свой потенциал и становиться сильнее и сильнее, а затем призывать этих людей соблюдать законодательство и закон”, — сказал Рябошапка.

Как сообщал УНН, ранее Рябошапка заявил, что Украина не будет выдавать бизнесмена Игоря Коломойского в случае получения соответствующих международных поручений об экстрадиции.