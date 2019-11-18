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ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко

ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко

Петр Порошенко

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины, кем является Петр Порошенко, а также проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы ГБР.

"Учитывая внимание общества к состоянию досудебного расследования уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины, информируем, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины", - сообщили в ГБР.

Как отметили в бюро, проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

"В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - добавили в бюро.

"Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом Украины", - заявили также в бюро.

Напомним, суд разрешил ГБР проверить доходы Порошенко за пять лет.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, ГБР, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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