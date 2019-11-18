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ГБР отправило на согласование представление в ВР на снятие неприкосновенности с Порошенко

ГБР отправило на согласование представление в ВР на снятие неприкосновенности с Порошенко

Петр Порошенко

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Государственное бюро расследований направило в прокуратуру проект представления в Верховную Раду на снятие неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко, который является действующим народным депутатом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГБР.

"Следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом Украины", - заявили в бюро.

Напомним, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины, кем является Петр Порошенко. Как указали в бюро, в документе говорится о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, ГБР, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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