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Ляшко явился для получения подозрения о нападении на Геруса

Ляшко явился для получения подозрения о нападении на Геруса

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко появился в Бориспольскую прокуратуру для получения подозрения из-за драки с народным депутатом Украины Андреем Герус, передает корреспондент УНН.

“Лично Генпрокурор Рябошапка позвонил и дал команду Бориспольской прокуратуре фальсифицировать против меня уголовное дело. Меня обвиняют в нападении на государственного деятеля Геруса”, — отметил Ляшко.

Кроме того, народный депутат отметил, что будет бороться против Геруса и сегодня подаст против него заявление.

“Мы продолжим эту борьбу несмотря на фальсификацию против нас уголовных дел. Мы ничего не боимся. Сейчас я подготовил заявления, мы требуем от СБУ, от Генпрокурора и от НАБУ нарушить уголовное производство против российского слуги Геруса за государственную измену, за злоупотребление власть, в результате которой украинская энергетическая система и украинская энергетика и интересы Украины попадают в зависимость от России”, — отметил Ляшко.

По его словам, возбуждать уголовные дела начали и против других членов “Радикальной партии”.

“По моей информации они (прокуроры — ред.) может даже сегодня собираются провести суд, где будут просить для меня ограничение возможности, как лидера оппозиционной партии, осуществлять свою деятельность и передвигаться”, — сказал Ляшко.

Ранее УНН сообщал, бывший народный депутат Украины Олег Ляшко получил повестку от Бориспольской прокуратуры для вручения подозрения из-за драки с народным депутатом Андреем Герус.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Украина, Олег Ляшко
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