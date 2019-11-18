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Украина и Турция обсудили сотрудничество своих ВМС

Украина и Турция обсудили сотрудничество своих ВМС

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина и Турция обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, во время встречи украинская сторона отметила важность совместных усилий для стабилизации обстановки в Черном море, учитывая угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в видео, распространенном ВМС ВС Украины в Facebook, передает УНН.

"Встреча состоялась на борту фрегата "Гетман Сагайдачный". Сотрудничество между Военно-морскими силами Украины и Турции давно можно назвать дружественным и продуктивным. Основной целью встречи была поддержка дальнейшего военного диалога между ВМС двух стран, обсуждение актуальных вопросов региональной безопасности, определение приоритетных направлений двустороннего военного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Так, начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов подчеркнул важность приложения совместных усилий для стабилизации обстановки в Черном море, учитывая угрозы со стороны Российской Федерации.

Отмечается, что во встрече приняли участие начальник управления оборонного планирования и управления проектами ВМС Турецкой Республики Муран Динчман, атташе по вопросам обороны посольства Турецкой Республики в Украине Хакан Джанджа и офицеры командования.

Кроме этого, во время мероприятия стороны обсудили ряд важных вопросов дальнейшего сотрудничества в военной области, проведение совместных учений и тренировок, в частности, обучение военнослужащих украинских ВМС в учебных заведениях ВМС Турции.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обсудил сотрудничество сфере безопасности и военное сотрудничество с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВМС, Турция
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