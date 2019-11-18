Передача захваченных катеров: два украинских буксира подошли к Керченскому проливу

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Два украинских буксира "Титан" и "Гайдамаки", которые отправились за захваченными ФСБ РФ украинскими судами, подошли к Керченскому проливу. Об этом сообщает "Крим.Реалии", информирует УНН.

"Два украинских буксира "Титан" и "Гайдамаки", которые отправились за захваченными возле аннексированного Крыма российским ФСБ год назад военными судами, подходят к Керченскому проливу. Сейчас они находятся в районе мыса Опук. Третий буксир "Сапфир" находится недалеко от Судака", - говорится в сообщении со ссылкой на MarineTraffic.

Ранее командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко сообщил, что возвращение Украине двух катеров и буксира, которые были захвачены в районе Керченского пролива, происходит согласно плану.

Как сообщалось ранее, захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории "Генмола" в оккупированной Керчи.

Как писали ранее в УНН, следователь РФ уехал в Керчь оформлять отправку захваченных катеров.