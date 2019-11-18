МИД РФ: Москва передала украинской стороне корабли

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Передача украинской стороне трех кораблей ВМФ, захваченных в районе Керченского пролива, состоялась, сообщили в МИД РФ, пишет УНН.

“18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 г. нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами”, — указано в сообщении ведомства позицию Москвы по захвату украинских судов у оккупированного Крыма.

В МИД РФ также решили заявить, что: “Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется”.

Ранее источник в силовых структурах сообщал российскому агентству ТАСС, что российская сторона начала передачу Украине двух катеров и буксира.

По его словам, процесс займет несколько часов. “Она (передача) проходит согласно достигнутым договоренностям. Передача происходит в 30 км от мыса Такиль и займет ориентировочно несколько часов”, — отметил источник.

Как писал УНН, вчера в МИД РФ заявили, что “Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву судна”.